El presidente de Israel da su "apoyo total" al acuerdo en Gaza y pide el Nobel de la Paz para Trump

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha expresado este jueves su "apoyo total" al acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza y una liberación de secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023, en línea con la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es una mañana de noticias históricas y trascendentales", ha señalado en su cuenta en la red social X, donde ha expresado su agradecimiento al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al equipo negociador, los mediadores y a "todos los implicados en estos esfuerzos vitales", incluido Trump, de quien ha ensalzado su "increíble liderazgo".

Así, ha manifestado que las acciones del presidente estadounidense han permitido "lograr la liberación de los rehenes --48 de los cuales siguen retenidos en Gaza después de los ataques del 7 de octubre--, poner fin a la guerra y crear esperanza sobre una nueva realidad en Oriente Próximo".

"No hay duda de que merece el Premio Nobel de la Paz por esto", ha sostenido Herzog.

En este sentido, ha destacado que, en caso de que Trump visite Israel en los próximos días, "será recibido por el pueblo de Israel con un respeto inmenso, afecto y gratitud".

"Este acuerdo dará momentos de alivio indescriptible a familias que no han dormido en 733 días", ha dicho, en referencia a los familiares de los rehenes que siguen retenidos en Gaza tras los ataques del 7-O, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

"Este acuerdo ofrece una posibilidad para sanar y abrir un nuevo horizonte de esperanza para nuestra región", ha explicado Herzog, quien ha aplaudido además a los "héroes" del Ejército de Israel por "luchar con valentía para lograr el retorno a casa de los rehenes" y "pagar un precio insoportable por este momento histórico y vital".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aplaudido igualmente el acuerdo a través de un mensaje en su cuenta en X y ha dado las gracias a Netanyahu y Trump por su "liderazgo".

Además, ha ensalzado la labor de los soldados israelíes en el marco de la ofensiva en Gaza y ha extendido "un fuerte abrazo" a los familiares de los rehenes.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo.

Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos —entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición— según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.