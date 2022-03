El presidente de Israel llega a Turquía en la primera visita de este tipo desde 2007

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llegado este miércoles a Turquía, en la que supone la primera visita de un jefe de Estado Israel al país desde 2007, en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por mejorar sus lazos diplomáticos.

Antes de embarcar en su vuelo, Herzog ha resaltado que espera "ahondar el diálogo establecido" desde su llegada al cargo. "Los puentes y lazos con Turquía van en interés de Israel y de la región". "Espero que esta visita lleve a un diálogo más profundo entre Israel y Turquía", ha agregado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

As√≠, la oficina del presidente israel√≠ ha reconocido que "la relaci√≥n con Turqu√≠ ha tenido altibajos durante los √ļltimos a√Īos". "No vamos a estar de acuerdo en todo, pero intentaremos reiniciar las relaciones", ha indicado Herzog en un comunicado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Espero que, tras mi visita, un proceso de diálogo profundo y serio con Turquía arranque a varios niveles. Veremos progresos con relaciones y resultados positivos", ha manifestado, antes de incidir en que su viaje ha sido coordinado con el primer ministro y el ministro de Exteriores, Naftali Bennett y Yair Lapid, respectivamente.

Las relaciones entre ambos países quedaron rotas tras la muerte de diez activistas en el asalto de 2010 al buque 'Mavi Marmara', que formaba parte de la denominada Flotilla de la Libertad e intentaba sortear el bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza.

A pesar de que ambos países alcanzaron en 2016 un acuerdo para restaurar sus relaciones, los lazos no han sido restaurados totalmente e incluso expulsaron a sus embajadores en 2018 a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra miles de manifestantes palestinos en la Franja de Gaza.

Sin embargo, durante los √ļltimos meses se ha registrado un acercamiento materializado a mediados de enero en una conversaci√≥n telef√≥nica entre los ministros de Exteriores de Turqu√≠a e Israel, Mevlut Cavusoglu y Yair Lapid, respectivamente, la primera que mantienen desde hace trece a√Īos.