El presidente de Israel "reza por el éxito" de los "esfuerzos" de Trump para alcanzar la paz en la región

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha deseado este martes que los "increíbles esfuerzos" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para alcanzar la paz en Oriente Próximo tengan "éxito", dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenó una ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza que ha dejado hasta el momento alrededor de 67.100 palestinos muertos.

"Agradezco a nuestros amigos y aliados alrededor del mundo por los sentidos mensajes de solidaridad y recuerdo cuando se cumplen dos años desde el 7 de octubre, y extiendo mi agradecimiento especial a Trump por sus increíbles esfuerzos para traer a todos los rehenes a casa y alcanzar la paz en Oriente Próximo. Rezo por el éxito de sus esfuerzos y de los equipos negociadores", ha expresado.

Herzog ha hecho estas declaraciones con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre, "día en que el alma de Israel fue destrozada, cuando los terroristas de Hamás desataron una atroz maldad contra" personas "inocentes".

"De aquella oscuridad surgió la valentía de nuestros soldados, el heroísmo de nuestros ciudadanos y la unidad de un pueblo que se negó a doblegarse", ha aseverado. Así, ha asegurado que las autoridades israelíes no descansarán ni guardarán silencio "hasta que los 48 rehenes regresen a casa".

Por otro lado, ha dicho que "mientras el antisemitismo se extiende como un maremoto por todo el mundo" se solidariza con las comunidades judías de todo el mundo. "Israel sigue siendo un faro de libertad y democracia en una turbulenta región, y creo firmemente que del dolor de estos años aún puede nacer una nueva era de cooperación y prosperidad compartida", ha añadido.

En este sentido, ha sostenido que "la historia de Israel es la historia de la resiliencia, de un pueblo que nunca se rendirá" y "nunca dejará de creer que la luz vencerá a la oscuridad". "De las profundidades del dolor sacamos fuerza, de las cenizas de la tragedia construimos renovación", ha concluido.

La ofensiva de Israel contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de denuncias sobre un genocidio en el territorio por las acciones de las tropas israelíes, que han causado una enorme devastación en Gaza.