Asegura que la entrega de ayuda humanitaria a Gaza se puede triplicar si la ONU y otros socios aumentan su colaboración

MADRID, 19 Dic. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha manifestado que el país está preparado para un nuevo acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como el acordado a finales de noviembre y que permitió la liberación de rehenes a cambio de una tregua y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

"Puedo reiterar el hecho de que Israel está listo para otra pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional para permitir la liberación de rehenes. Y la responsabilidad recae totalmente en (Yahya) Sinwar y el liderazgo de Hamás", ha aseverad Herzog este martes durante una reunión con embajadores.

De hecho, Herzog ha aprovechado la ocasión para una vez más repetir el mantra de que Israel no ha declarado la guerra a la población palestina, sino que realmente está luchando contra "su enemigo", que es "la organización terrorista Hamás", recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las autoridades israelíes y la milicia palestina alcanzaron el 24 de noviembre un pacto en virtud del que Hamás liberó a 105 rehenes tomados durante su ofensiva del 7 de octubre, a cambio de que Israel pusiera en libertad al triple de presos palestinos. Además el Ejército de Israel cesó sus ataques.

Aunque en un principio el pacto fue aprobado para cuatro días, las partes lograron acordar varias prórrogas y la tregua se extendió durante una semana. A las 24 horas del fin del pacto, las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, denunciaron la muerte de decenas de personas por los ataques israelíes.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí que se saldaron con casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron poco después una cruenta contraofensiva en el norte, y más tarde el sur, de la Franja de Gaza que deja ya más de 19.600 muertos.

Ingreso de ayuda humanitaria en gaza

Por otro lado, Herzog ha aseverado que si Naciones Unidas aumenta su colaboración en los puestos fronterizos, "la cantidad de ayuda humanitaria se puede triplicar instantáneamente". Según él, la ONU y otros socios no han seguido el ritmo de las autoridades locales a la hora de revisar camiones cargados con suministros.

"Se podría triplicar fácilmente la cantidad de camiones si tan solo hubiera un esfuerzo de Naciones Unidas y sus socios. El mundo tiene que saber que se podrían haber enviado decenas de miles de toneladas más por día a la Franja de Gaza", ha añadido el presidente Herzorg.

Desde Naciones Unidas han rechazado estas afirmaciones señalando directamente a los ataques aéreos perpetrados por las propias FDI, que habrían dificultado de sobremanera la entrega segura de ayuda humanitaria. Estados Unidos, por su parte, han señalado a Israel por su negativa a abrir el cruce de Kerem Shalom hasta el pasado domingo.