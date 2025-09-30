El presidente de Kirguistán fija el 30 de noviembre como fecha para las parlamentarias anticipadas

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, ha promulgado este martes un decreto fijando el 30 de noviembre como fecha para unas legislativas anticipadas, días después de que el Parlamento aprobara el 25 de septiembre su disolución y la convocatoria de comicios en dicha fecha.

El mandatario ha firmado un decreto que entra en vigor de forma inmediata y que pide a la comisión electoral que "organice la celebración de elecciones en línea con la legislación", al tiempo que reclama al Gobierno que destine "todos los recursos financieros necesarios" para la celebración de estos comicios.

Asimismo, ha solicitado al Ejecutivo que "adopte medidas para garantizar el Estado de derecho, los derechos y libertades de los ciudadanos y la protección del orden público" y que "adopte medidas para aclarar los datos" del censo de votantes "para generar una lista precisa" con los nombres de los que podrán acudir a depositar su papeleta a las urnas.

"La oficina del fiscal general de Kirguistán debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes durante la preparación y la celebración de las elecciones", ha afirmado, antes de insistir en que las administraciones locales deben apoyar las labores de los organismos implicados en estos esfuerzos, según un comunicado publicado por la Presidencia kirguisa.

El Parlamento aprobó la semana pasada por abrumadora mayoría su disolución y la convocatoria de elecciones anticipadas, según confirmó el presidente del organismo, Nurlanbek Turgunbek, en un paso inédito porque nunca antes la iniciativa había partido desde la propia Cámara kirguís.

Las últimas elecciones tuvieron lugar en el año 2021, después de una fase de disturbios que llevaron incluso a la dimisión del entonces presidente, Sooronbai Jeenbekov. Los próximos comicios estaban previstos en principio para noviembre de 2026, pero los diputados han argumentado que la fecha estaba demasiado cerca de las presidenciales, previstas para enero de 2027.