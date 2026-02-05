El presidente de la AMA lamenta que la entrenadora de Valieva esté en Milán

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) admitió este jueves su incomodidad ante la presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 de la rusa Eteri Tutberidze, que entrenaba a la patinadora Kamila Valieva, que protagonizó un escándalo de dopaje en la anterior cita de Pekín 2022.

"Si me preguntáis por mi sentimiento, no me siento cómodo con su presencia aquí en los Juegos Olímpicos", declaró el polaco Witold Banka, presidente de la AMA desde 2020, en un encuentro con la prensa en Milán.

Eteri Tutberidze llevó al oro olímpico a patinadores artísticos que triunfaron en categoría individual en los tres últimos Juegos Olímpicos de Invierno (2014, 2018, 2022) y acompaña en esta ocasión a la joven rusa Adeliia Petrosian, que compite bajo bandera neutral debido a la guerra en Ucrania.

Conocida por sus estrictos métodos de entrenamiento, Tutberidze se vio salpicada en 2022 por el caso de Valieva, la joven que tenía entonces 15 años y cuyo positivo previo a los Juegos se conoció en plena competición en Pekín.

La adolescente había presentado una tasa pequeña de trimetazidina, una molécula prohibida desde 2014 que se prescribe en algunos casos de problemas cardíacos.

En su defensa, Valieva alegó una contaminación accidental, posiblemente por "un postre de fresas" preparado para ella por el hombre que le llevaba al entrenamiento y que estaba en tratamiento por una angina de pecho, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó esa tesis y suspendió a la deportista hasta diciembre de 2025.

"La investigación no encontró ninguna prueba de que esta persona (Eteri Tutberidze) haya participado en ese dopaje, así que no hay ningún fundamento jurídico para excluirla", reconoció Banka.