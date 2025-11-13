El presidente de la BBC envió carta de disculpa a Trump por montaje engañoso de discurso
El presidente del Consejo de Administración de la BBC, Samir Shah, envió una "carta personal" de disculpa a Donald Trump, anunció este jueves la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente del Consejo de Administración de la BBC, Samir Shah, envió una "carta personal" de disculpa a Donald Trump, anunció este jueves la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense.
Samir Shah "envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan" el montaje de ese discurso, indicó la BBC en un comunicado.
"Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación", agregó el grupo audiovisual británico, cuyos abogados respondieron a los de Trump.
mhc/ib/an/jvb/atm
