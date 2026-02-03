El presidente de la FIFA, Infantino, apoya el levantamiento del veto a Rusia

3 feb (Reuters) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que quiere que se levante ⁠la sanción de cuatro ⁠años impuesta a Rusia en los torneos internacionales porque "no ha servido para nada".

Los clubes rusos y la ⁠selección nacional ‌han ​sido suspendidos de las competiciones de la FIFA y la UEFA ​desde que el país invadió Ucrania en febrero de 2022.

"Esta ‌sanción no ha servido para nada, ‌solo ha generado más frustración y ​odio", dijo Infantino a Sky Sports.

"Sería útil que los niños y niñas de Rusia pudieran jugar al fútbol en otras partes de Europa".

Infantino afirmó que la FIFA "en realidad nunca debería prohibir a ningún país jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos".

"Alguien tiene que mantener abiertos ⁠los lazos", añadió el dirigente de 55 años.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii ​Bidnyi, calificó los comentarios de Infantino de "irresponsables" e "infantiles".

"Desvinculan el fútbol de la realidad en la que se está matando a niños", dijo Bidnyi a Sky Sports.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha mantenido que la guerra en Ucrania debe terminar para que Rusia ⁠sea readmitida, replicando las declaraciones que dio en la rueda de prensa de ​clausura del Congreso de la UEFA el pasado mes de abril.

Infantino también defendió la decisión de la FIFA de otorgar un premio de la paz ‍al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo de la Copa Mundial de 2026. "Por lo tanto, debemos hacer todo lo que podamos para contribuir a la paz en el mundo y, por esta razón, llevamos ​tiempo pensando en si debemos hacer algo para recompensar a las personas que hacen algo", dijo Infantino.

"Objetivamente, él (Trump) se lo merece". (Información de Karan Prashant Saxena en Bangalore; edición ‍de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)