El presidente de la Ilsong Educational Foundation, Dai-Won Yoon, gana la Medalla Linneana por primera vez para Asia

El 30 de mayo, el presidente de la Ilsong Educational Foundation, Dai-Won Yoon, recibió la Medalla Linneana de la Universidad de Uppsala en la Universidad de Hallym. Es la primera persona asiática que recibe este galardón. La Ilsong Educational Foundation gestiona la Universidad de Hallym y el Centro médico universitario de Hallym.

El presidente de la Ilsong Educational Foundation, Dai-Won Yoon (izquierda), recibe la Medalla Linneana, la primera de Asia (Foto: Universidad de Hallym).

El presidente Yoon es el galardonado de 2020. La ceremonia de entrega del premio, que se hab√≠a pospuesto debido a la COVID-19, se celebr√≥ este a√Īo con la visita a Corea de una delegaci√≥n encabezada por el vicerrector Anders Hagfeldt, de la Universidad de Uppsala.

La Medalla Linneana, en conmemoración de Carl Linnaeus, botánico sueco, es concedida anualmente por la Universidad de Uppsala a una persona que haya realizado una contribución significativa al campo de la ciencia.

El presidente Yoon fue galardonado por su labor en la promoci√≥n del intercambio internacional. Ha desempe√Īado un papel decisivo en el desarrollo de la ciencia m√©dica liderando el intercambio entre la Universidad de Uppsala, la Universidad de Hallym y el Centro m√©dico de la Universidad de Hallym desde 2007.

Las instituciones han organizado programas de intercambio académico, investigación conjunta, formación e intercambio de estudiantes, así como 11 simposios académicos conjuntos sobre tumores neuroendocrinos, radiología, células madre y medicina regenerativa. Además, para promover las investigaciones conjuntas, se han abierto el Laboratorio Internacional de Co-investigación Hallym-Uppsala, el Instituto de Investigación de Medicina Traslacional de Hallym y el Centro de Convergencia Médica de la Universidad de Hallym.

A través de los intercambios académicos continuados, el presidente Yoon también ha fomentado el acercamiento entre Suecia y Corea en el campo de la ciencia.

El vicerrector Anders Hagfeldt ha declarado: ¬ęEl presidente Yoon ha apoyado y potenciado la cooperaci√≥n en investigaci√≥n m√©dica entre Uppsala y Hallym. Tambi√©n ha allanado el camino y facilitado los contactos con otras universidades y consejos de investigaci√≥n de la Rep√ļblica de Corea. Por todas estas razones, hoy queremos otorgarle nuestro reconocimiento y valorar su gran contribuci√≥n no s√≥lo a nuestra Universidad, sino tambi√©n a la consolidaci√≥n de los v√≠nculos entre nuestras naciones¬Ľ.

El presidente Dai-Won Yoon ha afirmado: ¬ęSir Carl von Linn√© no era solo un bot√°nico, sino tambi√©n un visionario de gran perspicacia y profunda sabidur√≠a. ¬ŅQu√© voy a hacer con esta medalla de oro de Carl von Linn√©? Durante mucho tiempo, he contemplado y tomado medidas para beneficiar no solo a la humanidad, sino a todo el universo¬Ľ.

AP