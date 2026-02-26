El presidente de LaLiga ve a Vinícius como "un referente" en lucha contra racismo

El presidente la Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga), Javier Tebas, defendió este jueves en Londres la lucha contra el racismo en su deporte, señalando que el brasileño Vinícius, del Real Madrid, se ha convertido en un "referente" de esa batalla

Tebas, de 63 años, presente en la capital británica para intervenir en el simposio "Business of Football Summit" (Cumbre del Negocio del Fútbol), defendió que el brasileño pueda celebrar sus goles, sin que la forma en que lo haga sea considerada una provocación.

En una reunión con una quincena de periodistas en Londres, reconoció que existen incidentes racistas en el fútbol español, rechazando que en su campeonato haya más que en otros.

"Yo no sigo una clasificación de otras competiciones de si hay más o menos insultos racistas. Pero sí sé que hay incidentes racistas (en LaLiga). La diferencia está que en España, la persona que ha tenido muchos incidentes más en el pasado ha sido Vinícius, que es un referente de la lucha contra el racismo", dijo Tebas.

El presidente de LaLiga, que lleva trece años en un cargo que ocupará hasta finales de 2027, añadió que Vinícius "además juega en el Real Madrid, que es el club número uno del mundo. Y eso hace todavía que sea un altavoz cuando hay problemas".

"Si con su conducta provoca insultos, no es justificable (los insultos racistas contra el brasileño). Hay muchos jugadores que tienen su forma de celebrar sus goles. Y Vinícius es uno como los demás", añadió.

"No tiene por qué dejar de celebrar sus goles o sus éxitos porque piense que puede provocar más o menos. Si estamos permitiendo o ha habido otro tipo de celebraciones iguales o similares, ¿por qué no las puede hacer Vinícius?", concluyó.

- LaLiga en el extranjero -

Tebas defendió además que un partido de LaLiga se pueda jugar en el futuro en el extranjero, pese al intento fallido de disputar el encuentro de la 17ª jornada de la presente temporada en Miami (Estados Unidos) entre FC Barcelona y Villarreal, el 20 de diciembre de 2025.

LaLiga había anunciado la idea como un "paso histórico" para jugar uno de los partidos de liga fuera de España y acercar la competición a aficiones globales.

Tras una fuerte oposición de varios sectores del fútbol español, el duelo fue cancelado por la promotora y la propia liga española.

"Volveremos a intentarlo. No sé cuándo, porque hay que saberlo plantear en cada momento. ¿Por qué es importante? Hay mercados o hay lugares en el mundo donde el fútbol español, y cualquier competición como la Premier, hay muchos aficionados de nuestras competiciones. El único problema que tienen es que están a miles de kilómetros del equipo de sus amores", dijo.

"Que una vez al año, los aficionados de de una competición puedan disfrutarla en directo, no creo que cause ningún daño. Y si nosotros como competición podemos aprovechar, ascender nuestra marca y buscar más aficionados, hay que aprovecharlo", añadió.

- Comparación con la Premier -

El presidente de LaLiga reconoció que es difícil alcanzar a la Premier en términos de ingresos.

"Yo admiro al fútbol inglés, admiro que sea una potencia futbolística y lo único que tengo que hacer es trabajar para conseguir más ingresos y acercarme lo que pueda", afirmó.

Ante, eso, Tebas defendió la competitividad de LaLiga española.

"En los 10 últimos años. Somos la competición que más títulos europeos tienen con mucha diferencia respecto al siguiente. Somos el país del mundo donde en nuestra primera categoría compiten más jugadores creados y formados en nuestras academias", dijo.

"En nuestra selección que fue campeona de la Eurocopa (en 2024), de 25 jugadores, 23 jugaban en nuestra competición. En la que ganó el oro en los Juegos Olímpicos (el mismo año), todos jugaban en nuestra competición", dijo.

"Podemos compensar esa falta de ingresos con esa capacidad que tenemos de formar y de buscar buenos jugadores. Ahí es donde somos número uno. No todo es el dinero", dijo.