El presidente de Letonia, Edgards Rinkevics, ha defendido este viernes la postura de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ha pedido evitar fijar "líneas rojas" a la hora de abordar el apoyo ofrecido a Ucrania en el marco de la invasión rusa, aunque eso incluya el posible envío de tropas al país.

"Apoyo completamente a Emmanuel Macron: deberíamos intentar no fijar líneas rojas para nosotros mismos. Debemos fijarlas para Rusia, y no debemos tener miedo de imponerlas", ha aclarado, si bien la OTAN ha incidido en que no tiene planes de mandar tropas de combate a Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la alianza atlántica se ha comprometido a respaldar a Kiev para repeler la ofensiva, poniendo como línea roja el despliegue de tropas en el terreno o la intervención de cazas aliados.

Sin embargo, el pasado 14 de marzo, Macron señaló durante una entrevista que Francia "no tiene intención de provocar una escalada del conflicto" pero expresó su compromiso con la idea de carecer de límites a la hora de entregar ayuda. Desde entonces, ha reiterado que se trata de una opción que no debe ser ignorada de cara al futuro pero ha aclarado que "no descartar esta idea no significa que vaya a producirse".

Posteriormente, los líderes de la mayoría de países miembro de la Alianza han afirmado que no planean enviar tropas y han recalcado que se oponen a participar en cualquier enfrentamiento sobre el terreno.