El presidente de Líbano anuncia que las negociaciones con Israel se reanudarán el 19 de diciembre

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, anunció este jueves que la próxima ronda de negociaciones con Israel tendrá lugar el 19 de diciembre.

"Es normal que la primera sesión no fuera muy productiva, pero allanó el camino para las próximas sesiones que comenzarán el 19 de este mes", afirmó, según informó el ministro de Información, Paul Morcos, al término de una reunión del gabinete.

Aoun también afirmó que las reacciones a la primera ronda de conversaciones del miércoles fueron "positivas" y señaló que las negociaciones directas entre representantes civiles israelíes y libaneses, las primeras en décadas, buscaban evitar una "segunda guerra".

El jefe de Estado libanés insistió, según Morcos, en la "necesidad de que prevalezca el lenguaje de la negociación, y no el lenguaje de la guerra". También subrayó que no habría concesiones en cuanto a la soberanía del Líbano.

"No hay otra opción que la negociación. Esta es la realidad, y esto es lo que la historia nos ha enseñado sobre las guerras", afirmó, según Morcos.

El anuncio se produce días después del primer aniversario del inicio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá, el 27 de noviembre de 2024.

La tregua puso fin a más de un año de hostilidades que estallaron después de que el movimiento islamista libanés lanzara ataques en apoyo a su aliado palestino, Hamás.

A pesar de la tregua, Israel ha bombardeado repetidamente Líbano, alegando que debe impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades militares.

Según un plan aprobado por Beirut, el ejército libanés debería desmantelar las infraestructuras militares de Hezbolá situadas al sur del río Litani antes de finales de año, para después hacer lo mismo en el resto del país.

Aoun recibirá el viernes a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la enviada estadounidense Morgan Ortagus, a quienes instará a que contribuyan al éxito de las conversaciones con Israel.

