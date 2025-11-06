El presidente de Líbano denuncia que los ataques israelíes "constituyen un crimen en toda regla"

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha denunciado que la "oleada de ataques" llevada a cabo este jueves por parte del Ejército israelí contra el sur de Líbano "constituyen un crimen en toda regla", más aún porque Israel y el partido-milicia chií Hezbolá acordaron hace casi un año un alto el fuego tras cerca de trece meses de combates.

"Lo que Israel ha hecho hoy en el sur de Líbano constituye un crimen en toda regla, no solo según las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe atacar, aterrorizar y obligar a civiles a huir de sus hogares, sino también un atroz crimen político", ha declarado.

En este sentido, Aoun ha subrayado que, "cuanto más manifiesta Líbano su disposición a negociar pacíficamente para resolver los asuntos pendientes con Israel, más persiste" este último "en su agresión contra la soberanía libanesa, hace alarde de su desprecio por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (de la ONU) y continúa violando sus obligaciones en virtud del acuerdo del cese de hostilidades".

"Ha transcurrido casi un año desde que entró en vigor el alto el fuego y durante ese periodo Israel no ha escatimado esfuerzos para demostrar su rechazo a cualquier solución negociada entre los dos países. Hemos recibido su mensaje", ha concluido el jefe de Estado de Líbano a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Por su parte, el Ejército libanés ha sostenido que "estos ataques reprobables" forman parte de "una continuación de la estrategia destructiva" de Israel, "cuyo objetivo es socavar la estabilidad de Líbano, extender la devastación en el sur, perpetuar la guerra y mantener la amenaza contra" los civiles, además de impedir la finalización del despliegue de las tropas libanesas de acuerdo al pacto.

En este contexto, las Fuerzas Armadas han aseverado que mantienen su "estrecha coordinación con la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL)": "La alianza entre ambas partes se caracteriza por un alto grado de confianza y cooperación", ha añadido.

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.