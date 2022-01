El presidente de Lituania se desmarca del Gobierno en el pulso con China por Taiwán

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha criticado que el Gobierno autorizase a Taiwán la apertura de una oficina diplomática con su nombre, inicio de una escalada de tensiones políticas con China que también preocupa a nivel de la Unión Europea.

La oficina abierta en noviembre lleva aparejado el nombre de Taiwán, lo que ha molestado en Pekín, que reivindica su soberanía sobre la isla. Nauseda, que supervisa la política exterior lituana, ha afirmado que los dos gobiernos son libres de gestionar su representatividad, pero ha lamentado que "el nombre de la oficina se ha convertido en un factor clave que afecta a las relaciones con China".

"Creo que no la apertura de una oficina taiwanesa, pero sí el nombre fue un error, algo que no se me consultó", ha afirmado Nauseda en una entrevista con la emisora Ziniu Radijas recogida por la agencia de noticias Bloomberg.

A raíz del acercamiento entre Lituania y Taiwán, el Gobierno chino llamó a consultas a su embajador y supuestamente comenzó a limitar las exportaciones desde el país europeo --la Unión Europea se ha quejado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero Pekín niega tales prácticas--.

Por su parte, las autoridades lituanas retiraron a su personal diplomático en la Embajada en Pekín en diciembre, después de que el Ministerio de Exteriores chino solicitase las tarjetas de identificación de estos funcionarios.