El presidente de Melilla niega que la apertura de la Aduana con Marruecos "esté completada"

MELILLA, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha acusado al Gobierno de la Nación de "tomadura de pelo" tras desmentir que la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla acordada en abril de 2022 esté completada, como se ha afirmado tras la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid.

A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha señalado con ironía si "hay alguien esperando a que la Aduana Comercial se abra y funcione correctamente", y ha denunciado las continuas "tomaduras de pelo" del Gobierno de España en esta materia.

El dirigente melillense ha asegurado que la aduana no se abrirá "porque no quiere Marruecos" y ha reprochado al Ejecutivo central que esté "con otros intereses en Marruecos" y no exija el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para no entorpecer otras negociaciones bilaterales. "Han dicho que sí una y otra vez, pero esto es una tomadura de pelo continuada desde agosto de 2018", ha afirmado, en relación a la fecha en la que el reino magrebí cerró de forma unilateral la aduana con Melilla. En este contexto, Imbroda ha recordado los anunciados ensayos de reapertura realizados en el pasado, restándoles valor al indicar que consistieron únicamente en el paso de un camión, "no en un verdadero funcionamiento de la aduana".

Por otro lado, se ha referido a la propuesta de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) de cerrar el régimen de viajeros procedentes de Marruecos a Melilla y Ceuta, subrayando que desde el Gobierno del PP se defiende un régimen de viajeros recíproco.

En este sentido, ha pedido a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que medie para garantizar esa reciprocidad, advirtiendo de que, de no producirse, se estaría ante una "tomadura de pelo más" y una "discriminación" hacia los melillenses, tal y como denuncian los empresarios.

Desde mayo de 2022 Marruecos impide el paso de cualquier producto que provenga de Melilla, "ni un yogur" ha recordado, mientras en sentido contrario se permite el paso desde el reino magrebí a la ciudad española salvo en determinados casos como pescado, carne y productos lácteos.