El presidente de Nigeria carga contra la oposición por no reconocer su derrota en los últimos comicios

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha criticado este lunes durante un discurso por el Día de la Democracia a los candidatos opositores que no reconocieron su derrota en los comicios tras denunciar fraude electoral.

"Aquellos que no pueden soportar y aceptar la derrota en las elecciones no merecen la alegría de la victoria, sobre todo, quienes no están de acuerdo con el resultado de las elecciones y aprovechan al máximo las disposiciones constitucionales para buscar reparación en los tribunales", ha destacado.

Tinubu ha afirmado que es "natural" que aquellos que pierdan estén "decepcionados" por el resultado, si bien ha asegurado que "la belleza de la democracia es que los que ganan hoy pueden perder mañana", ha recogido el diario 'Punch'.

Con estas palabras, Tinubu ha cargado contra los candidatos opositores Atiku Abubakar, del Partido Democrático de los Pueblos (PDP), y Peter Obi, del Partido Laborista, quienes tras perder las elecciones frente al actual presidente anunciaron que recurrirían la decisión ante los tribunales por presuntas irregularidades.

Tinubu también ha recordado que una de sus promesas al tomar el cargo fue "eliminar el lastre" que suponen los subsidios a los combustibles. "Admito que la decisión impondrá una carga adicional a las masas de nuestro pueblo. Siento su dolor", ha reconocido, agregando, no obstante, que es una decisión necesaria para "salvar" al país de la "ruina".

"El Gobierno que dirijo les recompensará mediante una inversión masiva en transporte, infraestructura, educación, suministro regular de energía, atención médica y otros servicios públicos que mejorarán la calidad de vida", ha defendido.

Tinubu juró a finales de mayo el cargo y sustituyó así a Muhammadu Buhari, quien estuvo al frente del país desde 2015 y que no pudo presentarse debido a que cumplió ya el límite de mandatos fijados por la Constitución de Nigeria.

Las últimas elecciones en Nigeria, llevadas a cabo el 25 de febrero, fueron la primera ocasión desde el retorno del país al gobierno civil en 1999 en la que ninguno de los candidatos era un antiguo líder militar, como era el caso de Buhari, quien ya estuvo al frente del país entre diciembre de 1983 y agosto de 1985 tras un golpe de Estado.

Europa Press