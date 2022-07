El presidente de Nigeria condena el asesinato de un sacerdote católico secuestrado en el estado de Kaduna

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha condenado el asesinato de un sacerdote católico que había sido secuestrado en el estado de Kaduna (norte) y ha recalcado que el aumento de los ataques contra civiles "es un asunto de grave preocupación" para las autoridades del país africano.

"Estoy profundamente afectado por el asesinato de esta reverenciada figura religiosa por parte de criminales que parecen dedicados a crear el caos y el desorden en el país", ha dicho el mandatario, según ha señalado su portavoz, Garba Shehu. Así, ha recalcado su "firme compromiso" con la lucha contra las bandas armadas para lograr garantizar la seguridad en el país.

"Siempre he considerado un debe convocar de forma regular a los jefes de seguridad para discutir estos desafíos y la forma de salir adelante. No permitiré que los jefes de seguridad descansen a menos que encontremos una solución efectiva a esta preocupante situación de seguridad", ha subrayado, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian'.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las autoridades "están decididas a aplastar a los enemigos de la humanidad con todos los recursos existentes", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido, John Mark Cheitnum, y a la Asociación Cristiana de Nigeria en Kaduna.

Desde mayo, una docena de clérigos cristianos --la mayoría católicos-- han sido secuestrados por hombres armados en toda Nigeria y al menos tres de ellos han sido asesinados por sus captores.

La inseguridad en Nigeria, anteriormente centrada en el noreste del país, se ha extendido en los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.