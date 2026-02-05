El presidente de Nigeria ordena despliegue del ejército tras masacre de 162 personas

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó desplegar el ejército en una zona del centro-oeste del país africano donde un ataque causó al menos 162 muertos el martes, y acusó al grupo yihadista Boko Haram de ser el responsable.

Hombres armados asaltaron la aldea de Woro, en el estado de Kwara, y "según los últimos informes, el número de muertos asciende ahora a 162, mientras continúan las búsquedas para encontrar otros cadáveres", indicó Babaomo Ayodeji, secretario de la sucursal local de la Cruz Roja. nigeriana

Se trata de una de las peores masacres ocurridas en el país en los últimos meses.

En respuesta, el presidente Tinubu "ordenó el despliegue de un batallón del ejército en el distrito de Kaiama, en el estado de Kwara, donde los terroristas de Boko Haram mataron durante la noche a aldeanos indefensos en Woro", en un ataque "cobarde y bestial", según un comunicado de su oficina difundido el miércoles por la noche.

Por su parte, el gobernador del estado, AbdulRahman AbdulRazaq, habló de 75 personas asesinadas.

Woro "se negó a ceder ante una forma provocadora de doctrina islámica", dijo el funcionario.

El miércoles por la mañana, Sa'idu Baba Ahmed, miembro de la asamblea local, explicó a la AFP que los atacantes incendiaron comercios y el palacio real del pueblo. "En este momento, no sabemos dónde se encuentra el rey" de esa comunidad, lamentó.

La policía confirmó el ataque, pero no ha dado un balance.

El estado de Kwara sufre una inseguridad impulsada por bandas armadas que saquean las aldeas, secuestran y aterrorizan a los habitantes, y una amenaza yihadista en aumento, con grupos activos en el noroeste del país que extienden su campo de acción hacia el sur.