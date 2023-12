Bajo la presidencia protémpore de Paraguay, el Mercosur buscará acuerdos con otros países, ante la imposibilidad de uno con la UE

MADRID, 4 Dic. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha considerado este lunes que "está todo dicho" ante la posibilidad de cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, una vez que se ha evidenciado que "no hay interés" por parte de Bruselas y ante algunas condiciones que resultan "inaceptables".

Así, ha hecho un llamamiento a los países del bloque del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a "mirar hacia otro lado" y centrar sus esfuerzos en negociar acuerdos comerciales con otros países, como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos meses, tanto la presidencia española del Consejo de la UE, como la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y los presidentes de Brasil y Paraguay, que esta semana se dan el relevo en la presidencia pro tempore de Mercosur, han marcado diciembre como fecha clave.

El propio mandatario paraguayo avisó ya en septiembre de que si el acuerdo no llegaba con Brasil él no continuará las negociaciones al asumir el mando de Mercosur. En este sentido, Peña ha explicado que el problema está "en el otro lado" pues no ven interés por parte del bloque comunitario.

"El problema es que del otro lado no hay interés. Esto lo ha reflejado muy bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que por la mañana se reunía con su homólogo de Brasil y por la tarde salía a decir que estaba en contra del acuerdo. Así que creo que está todo dicho", ha sentenciado en una entrevista televisiva.

En este contexto, Peña ha puesto en valor el esfuerzo "sobrehumano" del presidente Lula, que aprovechó este fin de semana una reunión bilateral con el presidente de Francia para abordar intereses comunes, y lamentó que si se frustraba el acuerdo sería por el proteccionismo europeo.

Punto final y nuevas puertas

Así, preguntado por la posibilidad de poner punto final a las negociaciones sobre el acuerdo con la UE, el presidente paraguayo se ha limitado a responder "así es", explicando a continuación que ya se encuentran enfocados en abrir nuevas puertas.

En los últimos años, se hizo un reparto entre los distintos países del bloque del Mercosur y se encomendó a Brasil liderar las negociaciones con la Unión Europea, a Argentina con Emiratos Árabes y a Paraguay con Singapur.

De esos tres acuerdos que hay sobre la mesa, el único que ha avanzado y que se va a oficializar esta semana es con Singapur. Por este motivo, Peña va a plantear que Paraguay asuma el liderazgo en las conversaciones con el país árabe, con el objetivo de avanzar "rápidamente" y cerrar un en el próximo semestre con los Emiratos Árabes