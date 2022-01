El presidente de Petroperú descarta dimitir y asegura que cuenta con la confianza de Castillo

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, ha descartado renunciar a su cargo y ha asegurado que cuenta con la absoluta confianza del presidente de Perú, Pedro Castillo, así como con la de los ministros de Energía y Minas, Eduardo González, y de Economía, Pedro Francke.

"Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente del país, gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de dos ministros, del ministro de Energía y Minas y del ministro de Economía. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá", ha aseverado en declaraciones recogidas por el diario 'El Comercio'.

En una grabación, Chávez ha indicado que la anulación de uno de los contratos para la compra de biodiésel por 70 millones de dólares (unos 61 millones de euros) que fue concedido a Heaven Petroleum Operators (HPO) ha sido suspendido con el fin de evitar presuntos "delitos". "No se va a consumar nada, se va a resolver en los mejores términos", ha defendido.

El caso se centra en las revelaciones del programa de televisión Panorama, de la cadena de Panamericana, que sacó a la luz varias reuniones entre Castillo, Abudayeh y Chávez en el palacio presidencial y de la posterior concesión de contratos para la compra de biodiésel, algo que habría beneficiado a Abudayeh. Las reuniones fueron confirmadas gracias a la información disponible en el portal de transparencia del Gobierno.

Así, Chávez ha sido acusado de corrupción en el marco del entramado, que gira en torno a Petroperú, y habría incurrido en un delito de adjudicación irregular de contratos públicos.

En un audio, Chávez señalaba que el propósito de las reuniones celebradas a finales de 2021 era lograr que Petroperú colaborara con "una teletón para niños en el Palacio de Gobierno", una versión también dada por portavoces del Gobierno.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió el 3 de enero explicaciones al presidente por estas presuntas irregularidades y ha calificado de "preocupante" la situación.

"El presidente le debe una explicación urgente al país en este momento, no solamente por el tema de los ascensos (militares), sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista y, además, con el presidente de Petroperú. Esto es realmente inquietante", manifestó.