El presidente de Portugal subraya su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado palestino

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Portugal, Marceo Rebelo de Sousa, ha reafirmado este domingo que la decisión del Gobierno de reconocer formalmente al Estado de Palestina tiene su "pleno apoyo", ya que representa a su juicio un mensaje de "moderación" en favor de la solución de dos Estados frente al "radicalismo".

Rebelo de Sousa, conservador, ha explicado que aunque el Gobierno de Luís Montenegro es quien tiene plena competencia en este asunto, el Ejecutivo ha estado "en constante contacto" con la Presidencia y ha tenido en cuenta otras "recomendaciones" planteadas desde el Parlamento, informa la agencia de noticias Lusa.

Según Rebelo de Sousa, que ha viajado a Nueva York para asistir al debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, reconocer a Palestina es una cuestión de "conciencia" y "principios" para un país, Portugal, que ha mantenido como una posición de Estado "la existencia de dos Estados soberanos" para resolver el histórico conflicto entre israelíes y palestinos.

En este sentido, y sin entrar a valorar las críticas que puedan llegar desde Israel, el jefe de Estado portugués también ha querido recordar la "enérgica" condena a los atentados del 7 de octubre de 2023 y a las actividades de Hamás, el principal grupo palestino en la Franja de Gaza.

El Gobierno luso oficializará el reconocimiento este domingo, un día antes de que se celebre una conferencia internacional sobre la solución de dos Estados impulsada por Francia y Arabia Saudí. La Autoridad Palestina ya aplaudió el sábado esta decisión "valiente", según sus propias palabras.