El presidente de República Checa considera a los transexuales "repugnantes"

El presidente de Rep√ļblica Checa, Milos Zeman, ha calificado este domingo a los transexuales de "repugnantes" al ser preguntado sobre la pol√©mica ley de Hungr√≠a contra la pedofilia que reduce significativamente el contenido y espacio LGTBI en colegios y medios de comunicaci√≥n.

"Toda operación es un riesgo y estas personas transexuales son realmente intrínsecamente repugnantes para mí", ha dicho el presidente checo en una entrevista con Prima TV recogida por el portal checo 'iDNES.cz'

"Puedo entender a gays y lesbianas ¬Ņpero sabes a qui√©n no entiendo en absoluto? A los transexuales", ha declarado Zeman, a lo que ha a√Īadido que "si fuera un poco m√°s joven, organizar√≠a una gran manifestaci√≥n de heterosexuales en Praga". Asimismo, se ha referido a que le molestan las manifestaciones feministas y el movimiento #MeToo.

Respecto a la ley aprobada en Budapest, Zeman no ve "ninguna raz√≥n para no estar de acuerdo" con el primer ministro h√ļngaro, Viktor Orban, ya que, seg√ļn Zeman, lo que se busca con esta ley es que los padres y sus hijos no sean manipulados respecto a la educaci√≥n sexual. En este sentido, ha considerado que la Uni√≥n Europea y sus estados miembros no deber√≠an involucrarse en los asuntos de Hungr√≠a.

La normativa de Hungr√≠a, que fue aprobada por el Parlamento del pa√≠s con tan solo un voto en contra y que ha sido tachada de "verg√ľenza" desde la UE, considera que la protecci√≥n de la infancia pasa por "la identidad propia seg√ļn el sexo de nacimiento de los menores" y supone un paso m√°s hacia la completa invisibilizaci√≥n del colectivo LGTBI.

Europa Press