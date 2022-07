El presidente de Ruanda aboga por lograr "paz" con RDC pero recalca que se prepara "para lo peor"

Critica el supuesto apoyo de Kinshasa a las FLDR y resalta que "hay un problema" si no se abordan sus preocupaciones de seguridad

El presidente de Ruanda, Pual Kagame, ha abogado por lograr "paz" con Rep√ļblica Democr√°tica del Congo (RDC) ante el repunte de las tensiones durante las √ļltimas semanas por los ataques del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), si bien ha incidido que se prepara "para lo peor" en caso de que la v√≠a diplom√°tica no tenga √©xito.

"Deseo lo mejor para todos, RDC y Ruanda, pero si no llega lo mejor, siempre tengo que estar preparado para lo peor. Me preparo para lo peor, pero espero lo mejor, y lo digo de verdad", ha manifestado en una entrevista televisada, seg√ļn los extractos publicados por la Presidencia ruandesa a trav√©s de su cuenta oficial en la red social Twitter.

"Espero lo mejor para RDC como lo hago para m√≠ pa√≠s", ha dicho Kagame, que ha insistido en que "no hay una soluci√≥n m√°gica, m√°s all√° de presentar los hechos". "Depende de todos los actores implicados por este problema, ya sean congole√Īos, ruandeses o internacionales (...) se ci√Īan a los hechos y encuentren el mejor camino para salir de este problema a partir de los hechos, no de gente que crea sus propios hechos o piensa que puede imponer su soluci√≥n a una parte u otra", ha arg√ľido.

Así, ha hecho hincapié en que "todos" necesitan "paz" y ha agregado que "es necesario que haya paz en Ruanda y en RDC". "No es aceptable que las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en el país africano-- sean apoyadas para cruzar a nuestro territorio o atacar nuestro territorio y matar a nuestros ciudadanos", ha explicado.

Kagame ha sostenido que "el proceso pol√≠tico es muy importante" y "va primero", antes de argumentar que "uno no sigue combatiendo y espera encontrar soluciones para las crisis pol√≠ticas o los problemas de gobernanza". "Hay un tema importante aqu√≠. Si no se abordan las preocupaciones de seguridad de Ruanda, hay un problema", ha recalcado, seg√ļn ha recogido el diario ruand√©s 'The New Times'.

En este sentido, ha denunciado un intento de arrastrar al pa√≠s a los problemas internos de RDC y ha manifestado que Kigali "se ha resistido, pero no se sabe durante cu√°nto tiempo si se comportan como lo est√°n haciendo". As√≠, ha acusado a los gobiernos congole√Īos de tener un historial de "comportarse como ni√Īos malcriados". "Crean un problema y luego se quejan", ha rese√Īado.

"Esta vez, actuaron de forma flagrante y cometieron un gran error visto por todos", ha destacado, al tiempo que ha criticado que la Misi√≥n de Naciones en Rep√ļblica Democr√°tica del Congo (MONUSCO) haya mantenido su apoyo al Ej√©rcito congole√Īo pese a su supuesto apoyo a las FLDR para hacer frente al M23. Kinshasa acusa a Kigali de dar apoyo al M23, algo rechazado por las autoridades ruandesas.

"Est√°n apoyando (los efectivos de la MONUSCO) a las fuerzas congole√Īas contra su propio pueblo, porque los miembros del M23 son congole√Īos", ha dicho. "Cuando las fuerzas gubernamentales tienen problemas con el M23 cargan contra los congole√Īos que hablan ruand√©s afirmando que 'son lo mismo'. No s√© c√≥mo alguien puede justificar esto", ha puntualizado.

En esta l√≠nea, ha recalcado que los integrantes del M23 "no son ruandeses, s√≥lo tienen una herencia o cultura ruandesa, pero tienen nacionalidad congole√Īa". "C√≥mo pas√≥ eso es algo que no puedes preguntarme porque no estaba all√≠, no soy responsable. Ruanda no es responsable", ha reiterado, antes de acusar al Ej√©rcito congole√Īo de actuar contra familiares y miembros de esta comunidad en sus operaciones contra el grupo, lo que ha tildado de "persecuci√≥n √©tnica".

Por √ļltimo, ha mostrado su apoyo al proceso de conversaciones de paz impulsado por la Comunidad de √Āfrica Oriental (EAC, seg√ļn sus siglas en ingl√©s), si bien ha mostrado su preocupaci√≥n por la posibilidad de que RDC est√© actuando para sabotear los avances obtenidos. "Hubo un alto el fuego y un proceso pol√≠tico en Nairobi", ha recordado, antes de destacar que "de pronto surgieron terroristas como excusas para no continuar el proceso pol√≠tico".

Kagame ha se√Īalado adem√°s que Kigali no tiene ning√ļn problema con la petici√≥n del presidente congole√Īo, F√©lix Tshisekedi, de excluir a las tropas ruandesas de la fuerza militar regional que se desplegar√° en el este de RDC para hacer frente a la inseguridad. "Me alegro de que pueda hacerse sin nuestra participaci√≥n. Ruanda no lo ha pedido y no se queja de ello", ha zanjado.

Las relaciones entre RDC y Ruanda han atravesado momentos de crisis desde la llegada masiva al este de RDC de hutus ruandeses acusados de haber masacrado a los tutsis durante el genocidio de Ruanda de 1994. Tras cierta etapa de relajaci√≥n diplom√°tica, el conflicto volvi√≥ a ganar intensidad en mayo, cuando el Gobierno congole√Īo convoc√≥ al embajador ruand√©s para denunciar el presunto apoyo del pa√≠s al M23.

El M23 ha sido acusado desde noviembre de 2021 de llevar a cabo ataques contra posiciones del Ej√©rcito en Kivu Norte, a pesar de las autoridades congole√Īas y el M23 firmaron en diciembre de 2013 un acuerdo de paz tras los combates registrados desde 2012 con el Ej√©rcito, que cont√≥ con apoyo de tropas de Naciones Unidas. Expertos de la ONU acusaron a Uganda y a Ruanda de apoyar a los rebeldes, si bien ambos pa√≠ses lo negaron.