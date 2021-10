El presidente de Ruanda concede el perdón a un ex primer ministro condenado por corrupción

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha concedido el perd贸n al ex primer ministro Pierre-Damien Habumuremyi, condenado en noviembre de 2020 a tres a帽os de c谩rcel por corrupci贸n debido a su papel en la emisi贸n de cheques falsificados.

Habumuremyi, quien ocup贸 el cargo entre 2011 y 2014, fue arrestado en julio de 2020 por la emisi贸n de estos cheques por valor de 170 millones de francos ruandeses (alrededor de 144.680 euros) en nombre de la Universidad Cristiana de Ruanda, posteriormente cerrada.

El ex primer ministro fue adem谩s sentenciado al pago de una multa de m谩s de 892 millones de francos (unos 759.135 euros) y, si bien el perd贸n incluye el pago de la misma, a煤n tendr谩 que hacer frente a sus deudas, tal y como ha recogido el diario ruand茅s 'The New Times'.

En este sentido, el Ministerio de Justicia ha asegurado que se ha impuesto una congelaci贸n de sus propiedades para garantizar que el ex primer ministro, quien fund贸 la Universidad Cristiana de Ruanda en 2017, devuelve el dinero a sus acreedores.