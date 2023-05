El presidente de Senegal inaugura un diálogo nacional con ausencia de partidos opositores

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha inaugurado este miércoles un diálogo nacional con distintas fuerzas políticas del país, si bien han acudido pocas formaciones opositoras en medio de las tensiones desatadas por el juicio contra el senegalés Ousmane Sonko.

"Es nuestro deber reunirnos para deliberar sobre nuestros asuntos comunes, con respeto a nuestras conquistas democráticas, a las normas sobre las que se funda la nación senegalesa, el estado de derecho, la República y sus instituciones", ha subrayado Sall en su discurso de apertura, según ha recogido 'Le Quotidien'.

Asimismo, ha afirmado que "no hay democracia sin libertad como no puede haber libertad sin responsabilidad", agregando que el diálogo nacional, al que no han asistido algunas formaciones opositoras, "debe marcar el compromiso individual y colectivo para revivir valores como la paz, la estabilidad y la armonía social".

Entre los que sí han acudido se encuentran miembros del Partido Democrático Senegalés (Pds) o el líder de la coalición opositora Taxawu Sénégal, antiguo alcalde de la capital, Dakar, e integrante, asimismo de la coalición senegalesa Yewwi Askan Wi (YAW), que, sin embargo, ha rechazado asistir al evento.

"En una democracia, incluso en tiempos de crisis, el intercambio debe seguir siendo la forma de resolver los conflictos para llegar a un consenso sobre la pacificación y devolución democrática del poder", afirmó en un comunicado Taxawu Sénégal.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

