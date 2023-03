El presidente de Senegal sostiene que podría legalmente presentarse a un tercer mandato en 2024

Sall recalca que "aún no ha decidido" si presentará su candidatura pero defiende que "en el plano jurídico, el debate está cerrado"

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha rechazado las denuncias sobre la posibilidad de violar el límite de dos mandatos en caso de que se presentara a la reelección en 2024 y ha subrayado que "en el plano jurídico, el debate está cerrado desde hace mucho".

"Fui elegido en 2012 para un mandato de siete años. En 2016, propuse que fuera de cinco años y sugerí aplicar esta reducción a mi mandato en marcha", ha afirmado en una entrevista concedida a la revista francesa 'L'Express'.

"Antes de someter esta opción a referéndum, consultamos al Tribunal Constitucional, que estimó que mi primer mandato era intangible y que estaba al margen de la reforma", ha manifestado Sall, que ha reconocido sin embargo que la posibilidad de presentarse a un tercer mandato "es un debate político".

Así, ha hecho hincapié en que "aún no lo ha decidido", después de afirmar en su autobiografía que estaba ya en su "segundo y último mandato". "Hasta ahora no he declarado mi candidatura. No me hagan decir algo que no he dicho", ha apuntado.

"Es una pregunta que se me ha hecho decenas de veces. En mi partido hay gente ya posicionada para nombrarme candidato, pero no he dado ninguna respuesta. Tengo una agenda y un trabajo que hacer. Cuando llegue el momento, haré saber mi postura a mis seguidores y a la población senegalesa", ha explicado.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente tiene planes de presentarse a un tercer mandato, si bien Sall no ha confirmado hasta ahora que vaya a optar por esta vía. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad.

Por otra parte, ha acusado a la oposición de intentar "intimidar al poder" y "bloquear" en funcionamiento del aparato judicial, después de los enfrentamientos registrados la semana pasada entre las fuerzas de seguridad y seguidores del opositor Ousmane Sonko cuando se dirigía a una vista judicial en la capital, Dakar.

"En un Estado de Derecho, un líder político no puede intentar sustraerse a la ley e instrumentalizar la calle. Lo que está pasando no es aceptable en ninguna democracia", ha zanjado, tal y como ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

El propio Sonko denunció el lunes desde el hospital la "brutalidad" ejercida por las fuerzas de seguridad contra él y apuntó que el objetivo era "causarle daños físicos". "Estoy mucho mejor, gracias al personal médico", afirmó.

"Golpearon mi vehículo (...) para sacarme y llevarme por la fuerza ante el tribunal para un procedimiento para el que mi presencia no es obligatoria", resaltó, al tiempo que hizo hincapié en que se trató de una "violación flagrante" de sus derechos.

Los incidentes provocaron una nueva suspensión del juicio contra Sonko, que está acusado de desacreditar al ministro de Turismo Mame Mbaye Niang, aunque el opositor sostiene que no es más que una estratagema contra su reputación de cara a las próximas presidenciales de febrero de 2024.

La coalición Liberar al Pueblo, en la que está integrado el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), convocó la semana pasada varias concentraciones por todo el país en favor de Sonko, alcalde de Ziguinchor (sur) que aspira a presentarse a las elecciones del año que viene.

