El presidente de Serbia asegura que otro país más ha retirado su reconocimiento de la independencia de Kosovo

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha explicado que otro país más ha retirado su reconocimiento de la independencia de Kosovo, aunque ha preferido guardar silencio sobre cuál es hasta que termine su integración en los distintos bloques internacionales.

"Tengo buenas noticias para los ciudadanos de Serbia. En una de las reuniones de hoy, recibí otra nota sobre el retiro del reconocimiento de la independencia de Kosovo", ha explicado, agregando que Belgrado "guardará silencio" hasta que Pristina inicie nuevos intentos de unirse a organizaciones internacionales.

De esta forma, Vucic ha expresado que "tan pronto" como Kosovo elija esa 'hoja de ruta' hacia las organizaciones internacionales, el mundo se sorprenderá ante "la cantidad de países que piensan diferente", según ha explicado en una entrevista a la cadena de televisión pública RTS, recogida por el diario 'Danas'.

Preguntado por la posibilidad de que Pristina sea admitida en el Consejo de Europa, Vucic ha remarcado que "no es nada nuevo" y que representa una presión adicional sobre Serbia para que acepte documentos que no ha visto y de los que no puede hablar.

El 27 de agosto, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció que guardaba en su caja fuerte siete notas diplomáticas oficiales, que aún no han sido publicadas, revocando el reconocimiento de la independencia de Kosovo.

El Gobierno de Kosovo anunció el pasado mes de mayo que iba a solicitar el ingreso de la antigua provincia serbia en el Consejo de Europa, algo que ya trasladó la ministra de Exteriores, Donika Gervalla, a la Unión Europea y a países de la región --Serbia incluida-- en una cena celebrada en Bruselas.