El presidente de Serbia pide a Macron un mayor esfuerzo de mediación en el conflicto del norte de Kosovo

Vucic solicita la intervención de Francia mientras intenta limar asperezas con el primer ministro de Albania

MADRID, 8 Jul. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que multiplique sus esfuerzos para mediar en el largo conflicto sobre el norte de Kosovo que enfrenta al Gobierno de Belgrado con las autoridades kosovares sobre la situación en la zona, de mayoría serbia, escenario de fuertes episodios de tensión durante los últimos meses.

La población serbokosovar y el Gobierno de Belgrado han denunciado que las autoridades albanokosovares de Pristina llevan emprendiendo una política de hostigamiento desde la proclamación de la República de Kosovo en 2008, que acabó culminando en noviembre del año pasado con la renuncia de los alcaldes serbios del norte.

Este vacío institucional, sumado a una crisis previa sobre la matriculación de los vehículos, acabó degenerando en ataques, barricadas y amagos de intervención militar por parte de Belgrado, con la consiguiente parálisis de las negociaciones de estabilización que intenta impulsar la Unión Europea.

Ahora, Vucic ha pedido a Macron que haga "un esfuerzo adicional para que Pristina entre en razón y regrese al marco de conversaciones concretas lo antes posible", según ha hecho saber en un comunicado recogido por la cadena B92.

"La violencia sin disimulo dirigida contra los serbios en Kosovo y Metohija", ha añadido Vucic, usando la denominación que Serbia emplea para el norte de Kosovo, "está eliminando cualquier posibilidad de una conversación civilizada y un enfoque para resolver problemas abiertos".

"Durante la conversación", ha remachado el presidente serbio, "hice saber que Serbia sigue comprometida con el diálogo y la preservación de la paz, a pesar de que la comunidad serbia en Kosovo y Metohija es el único grupo étnico de Europa que está expuesto a la violencia constante".

Vucic ha realizado este anuncio tras la reunión mantenida en Belgrado con el primer ministro de Albania, Edi Rama, en un tono más cordial, aunque con algún roce que otro en determinados aspectos de su conversación sobre Kosovo.

En la rueda de prensa posterior, Vucic aseguró que su gobierno había comenzado a "cambiar el mal legado político después de una década de silencio en las relaciones entre Serbia y Albania" mientras que el mandatario albanés subrayó la importancia de normalizar la situación a pesar de las diferencias.

"Hemos adquirido la costumbre de intercambiar abiertamente opiniones y a veces estar en desacuerdo con ellas, pero debemos trabajar a favor de la paz. Para cooperar necesitamos esos momentos. Reitero lo que dije, el único camino a seguir no es el camino de aumentar las tensiones sino el camino del diálogo y el acuerdo basado en el plan franco-alemán", hizo saber Rama en declaraciones recogidas por el diario 'Koha'.

Precisamente la identificación de Francia y Alemania como "padrinos" de las conversaciones desató una crítica de Vucic al defender la autonomía de Serbia en las relaciones vecinales. "Los únicos competentes no son estos padrinos, ni Francia ni Alemania, ni nadie más, sino el equipo directivo serbio", declaró el presidente serbio.

Vucic ha expresado en más de una ocasión su decepción con Bruselas al entender que las autoridades europeas son incapaces de cumplir con las líneas maestras de un acuerdo preliminar sobre Kosovo que estipula la creación de una Asociación de Municipios Serbios, una entidad completamente dependiente de Belgrado en el norte kosovar. Este documento, no obstante, no fue firmado formalmente por Serbia, que considera que no está atado a su cumplimiento.

Europa Press