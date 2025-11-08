El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, llega a EE. UU. en visita oficial.

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, llegó el sábado a Estados Unidos en visita oficial, informó la agencia de noticias oficial siria un día después de que Washington lo retirara de una lista negra de terroristas.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad tras décadas en el poder, tiene previsto reunirse el lunes con el presidente estadounidense Donald Trump.

El dirigente interino ya se reunió con Trump en Riad durante la gira regional del mandatario estadounidense en mayo.

El enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, dijo a principios de mes que esperaba que Al Sharaa firmara un acuerdo para unirse a la alianza internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Estados Unidos planea establecer una base militar cerca de Damasco "para coordinar la ayuda humanitaria y observar los acontecimientos entre Siria e Israel", indicó a la AFP una fuente diplomática en Siria.

La decisión del Departamento de Estado de eliminar a Al Sharaa de la lista negra de terrorismo era ampliamente esperada.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que el gobierno de Al Sharaa había estado cumpliendo con las exigencias de Estados Unidos, entre ellas la de colaborar en la búsqueda de estadounidenses desaparecidos y la de eliminar cualquier arma química que quedara en el país.

El jueves, Washington lideró una votación en el Consejo de Seguridad para levantar las sanciones de la ONU en su contra.

Anteriormente afiliado a Al Qaida, el grupo de Al Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), fue eliminado de la lista de grupos terroristas por Washington en julio.

Desde que asumieron el poder, los nuevos dirigentes de Siria han buscado romper con su pasado extremista y violento, y proyectar una imagen moderada más aceptable para la población siria y las potencias extranjeras.

