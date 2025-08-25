El presidente de Siria hablará ante la Asamblea General de la ONU en septiembre

El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, hablará ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, anunció el lunes a AFP un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al Sharaa asumió el poder después de que sus fuerzas, lideradas por islamistas, derrocaran en diciembre a Bashar al Asad, tras casi catorce años de guerra civil.

Las nuevas autoridades sirias han recibido apoyo regional e internacional.

Al Sharaa "participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde pronunciará un discurso", afirmó el funcionario bajo condición de anonimato.

"Será el primer presidente sirio en dirigirse ante las Naciones Unidas desde el discurso del expresidente Nuredin al Atassi en 1967, y el primer presidente sirio en participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General, prevista del 22 al 30 de septiembre", añadió.

Debido a su pasado como antiguo yihadista buscado, Al Sharaa sigue sujeto a sanciones de la ONU y a una prohibición de viajar, y debe solicitar una exención para cualquier desplazamiento al extranjero.

Al Sharaa se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en mayo, una semana después de reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron en París durante su primer viaje a Occidente.