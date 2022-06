El presidente de Sudáfrica envuelto en una polémica por un robo que se produjo en su granja

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, está envuelto en un escándalo por la su supuesta implicación en el robo de dinero en efectivo de su granja de ganado, hechos que el mandatario ha negado este domingo en un comunicado.

El ex jefe de la agencia de seguridad del Estado, Arthur Fraser, presentó el miércoles cargos penales contra Ramaphosa en la comisaría de Rosebank, por complicidad en un robo en su granja, tal y como ha informado el diario 'Sowetan Live'.

"Quiero asegurarles que todo esto era dinero procedente de la venta de animales. Nunca he robado en ningún sitio, ni a nuestros contribuyentes ni a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Mi integridad como líder nunca me permitirá hacerlo, nunca podré hacerlo", ha enfatizado el mandatario.

La oficina del presidente sudafricano ha dicho: "aunque hay mucho interés público y preocupación por las afirmaciones hechas en una denuncia penal contra él, sigue firmemente centrado en la tarea de reconstruir la economía y el país".

"El presidente reafirma que no estuvo involucrado en ninguna conducta delictiva y promete una vez más su plena cooperación con cualquier investigación policial", ha agregado la Presidencia de Sudáfrica.

Por su parte, Fraser ha subrayado que las acusaciones se deben al "robo de millones de dólares, más de 3,7 millones de euros (4 millones de dólares) ocultos en las instalaciones de la granja del presidente".

Así, la Presidencia ha hecho hincapié en que Ramaphosa y su oficina no estaban en condiciones de hablar más sobre el asunto, pidiendo al público que permita que el debido proceso "siga su curso".

Ramaphosa confirmó que el 9 de febrero de 2020, o alrededor de esa fecha, se produjo un robo en su granja de Limpopo en el que se sustrajo producto de caza.

Ramaphosa vio a principios de mayo respaldada su aspiración a ser candidato del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) para las elecciones de 2024, después de que uno de sus aliados revalidara su cargo de líder del partido en la provincia de Cabo Oriental.