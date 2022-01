El presidente de Sudáfrica recibe la primera parte del informe final sobre corrupción bajo la época de Zuma

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha recibido la primera parte del informe final de la "Captura de Estado", un caso que investiga la corrupción durante la administración del expresidente Jacob Zuma en la contratación pública.

El juez que preside la comisión, Raymond Zondo, ha entregado el documento al presidente sudafricano en una ceremonia este martes en su oficina de Union Buildings en Pretoria, sede también del Gobierno de Sudáfrica.

"Quizás el coste más devastador y duradero de la 'Captura de Estado' es su efecto sobre la confianza del pueblo sudafricano en los líderes y funcionarios en quienes han depositado su gran confianza y responsabilidad", ha dicho el mandatario durante la ceremonia, recordando que la corrupción "ha dañado la confianza de la gente en el Estado y en el proceso democrático".

El informe, con casi 900 páginas, ha sido puesto a disposición de la ciudadanía en las redes sociales y se enviará al Parlamento sudafricano en junio de 2022 para debatir una serie de recomendaciones sobre su aplicación, tal y como recoge un comunicado publicado en la página web de la Presidencia.

Sin embargo, las autoridades sudafricanas --y los departamentos, agencias y entidades públicas-- no tomarán medidas hasta que no se reciban las otras partes del informe, aunque ello no impide que "otras instituciones actúen dentro del mandato sobre cualquiera de las conclusiones y recomendaciones del informe".

La entrega formal de la primera parte del informe de la 'Captura de Estado' tiene lugar casi cuatro años desde el establecimiento de la comisión, que investiga las acusaciones de corrupción que pesan contra Zuma tras su salida del poder en 2018.

"El pueblo de Sudáfrica espera que esta Comisión descubra la verdad, identifique a los responsables y recomiende medidas que evitarán que vuelva a suceder. Como país, estamos saliendo de un período difícil", ha dicho el mandatario en su cuenta oficial de Twitter este martes.

El primer informe incorpora tres volúmenes sobre la captura estatal, con el primero centrado en la aerolínea nacional South African Airways y sus subsidiarias, incluidas SAA Technical y SAA Express, según recoge el periódico 'Mail and Guardian'.

El segundo volumen trata sobre la entidad de medios The New Age, propiedad de la familia Gupta, que disfrutó de los negocios del Gobierno en forma de anuncios y, a menudo, organizó desayunos de negocios con diferentes departamentos gubernamentales bajo la administración del expresidente Jacob Zuma, tal y como relata la prensa local.

La 'Captura de Estado' se puso en marcha tras las acusaciones de corrupción que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela, en el que se detallaban sus conexiones con la familia Gupta, según recoge 'News 24'.

Zuma fue condenado en junio a 15 meses de cárcel por desacato por negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato, y fue trasladado en agosto a un hospital desde la prisión en la que cumple condena para realizarse pruebas médicas, tras lo que se informó de que sería sometido a una cirugía.

El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.

El exmandatario es el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Cyril Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.

El encarcelamiento de Zuma --quien está siendo juzgado en otro caso por corrupción-- derivó en una oleada de protestas en el país que derivó en unos enfrentamientos y disturbios que se saldaron con varios cientos de muertos.