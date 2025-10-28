El presidente de Taiwán dice que Israel es un modelo para la defensa de la isla

TAIPÉI, 28 oct (Reuters) -

Israel es un modelo del que Taiwán puede aprender para reforzar sus defensas, afirmó el presidente Lai Ching-te en unos comentarios publicados el martes, en los que citaba la historia bíblica de David contra Goliat sobre la necesidad de plantar cara al autoritarismo.

Taiwán ha apoyado firmemente a Israel desde el ataque dirigido por Hamás en 2023 contra ese país, que desencadenó la guerra de Gaza, aunque Israel, como la mayoría de los países, no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipéi.

Al asistir el lunes por la noche a una cena en Taiwán del Comité de Asuntos Públicos Lai, que también ha estado cortejando a los medios conservadores estadounidenses en un esfuerzo por ganarse el apoyo de la Casa Blanca, dijo que el pueblo judío ha sufrido una persecución constante a lo largo de su historia.

"El pueblo taiwanés suele mirar al ejemplo del pueblo judío cuando se enfrenta a desafíos a nuestra posición internacional y amenazas a nuestra soberanía por parte de China. El pueblo de Taiwán nunca se ha desanimado", afirmó, en comentarios que su oficina hizo públicos el martes.

MODELO VALIOSO PARA TAIWÁN

El apaciguamiento nunca ha sido la forma de frenar a los Gobiernos autoritarios y el concepto de paz a través de la fuerza es una máxima que las sociedades israelí, estadounidense y taiwanesa tienen desde hace años, añadió Lai.

"La determinación y la capacidad de Israel para defender su territorio constituyen un valioso modelo para Taiwán. Siempre he creído que Taiwán necesita canalizar el espíritu de David contra Goliat para hacer frente a la coerción autoritaria".

Taiwán tiene una embajada de facto en Tel Aviv, mientras que Israel tiene una oficina de representación similar en Taipéi. No existe un acuerdo similar entre Taiwán y los palestinos, con quienes China mantiene una estrecha relación. China reconoció un Estado palestino en 1988.

Lai anunció a principios de mes un nuevo sistema de defensa aérea multicapa denominado "T-Dome" para defenderse de un posible ataque futuro de Pekín, que reclama la isla, gobernada democráticamente, como territorio propio.

Lai dijo en la cena que "T-Dome" se había inspirado en el sistema de defensa antimisiles israelí, así como en el escudo antimisiles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creo que la cooperación trilateral Taiwán-Estados Unidos-Israel puede ayudar a lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales", dijo.

Lai y su Gobierno rechazan las reivindicaciones territoriales de Pekín. El ministro de Exteriores, Lin Chia-lung, dijo el martes que no le preocupaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gira por Asia, "abandonara" a la isla.

(Información de Ben Blanchard; edición de Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)