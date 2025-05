El presidente de Taiwán ofrece la paz a China, pero dice que la isla debe reforzar sus defensas

By Ben Blanchard, Yimou Lee

TAIPÉI, 20 mayo (Reuters) -

Taiwán desea la paz y el diálogo con China, pero el Gobierno debe seguir reforzando las defensas de la isla, dijo el martes el presidente Lai Ching-te al cumplir un año en el cargo.

China califica a Lai de "separatista" y ha rechazado sus múltiples ofertas de diálogo. Lai rechaza las reclamaciones de soberanía de China sobre la isla, que cuenta con un Gobierno autónomo y democrático, y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

El Gobierno ha advertido de que Pekín podría celebrar el aniversario con ejercicios militares, pero en declaraciones a los periodistas en la oficina presidencial del centro de Taipéi, Lai ofreció un mensaje de paz.

"Yo también estoy comprometido con la paz. Porque la paz no tiene precio y la guerra no tiene vencedores. Pero cuando se trata de buscar la paz, no podemos tener sueños ni ilusiones", dijo.

Taiwán seguirá reforzando sus defensas, ya que prepararse para la guerra es la mejor manera de evitarla, añadió Lai.

"También reitero aquí que Taiwán está feliz de tener intercambios y cooperación con China siempre que haya dignidad recíproca. Usar los intercambios para reemplazar el cerco, el diálogo para reemplazar la confrontación."

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El Ministerio de Defensa chino afirmó la semana pasada que Lai era un "generador de crisis en el estrecho de Taiwán" que había aumentado el antagonismo y la confrontación y socavado la paz y la estabilidad.

Lai también se enfrenta al desafío de los posibles aranceles estadounidenses, actualmente en pausa, y afirmó que las conversaciones con Washington continuaban "sin problemas". (Información de Yimou Lee y Ben Blanchard; edición de Jacqueline Wong, Saad Sayeed y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)