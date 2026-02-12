El presidente de Taiwán quiere mayor cooperación en defensa con Europa (entrevista con la AFP)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pidió una mayor cooperación en defensa e inteligencia artificial entre Europa y esta isla de régimen democrático que busca reforzar su protección frente a China

En su primera entrevista con una agencia internacional de noticias desde que asumió el cargo en 2024, Lai dijo a la AFP que apoya las inversiones en el extranjero de sus empresas de semiconductores, incluido territorio europeo

Taiwán ha intensificado sus esfuerzos para reforzar los lazos económicos y de seguridad con el Viejo Continente, su tercer mercado de exportación, ante las dudas que se plantean sobre la voluntad de Estados Unidos de defender esa isla autónoma frente a un eventual ataque chino

Pekín considera que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con recurrir a la fuerza para ponerla bajo su control

"Me gustaría que Taiwán y Europa reforzaran la cooperación en la industria de defensa y en la tecnología de defensa", señaló Lai durante esta entrevista exclusiva realizada el martes en la sede de la Oficina Presidencial en Taipéi

El mandatario añadió que Taiwán, que fabrica casi todos los microchips más avanzados del mundo, también está deseando "colaborar con Europa en el desarrollo conjunto de la inteligencia artificial y marcar el comienzo de una era de transformación inteligente integral"

La guerra en curso en Ucrania, donde los devastadores ataques con drones han sido una característica clave del conflicto que dura ya casi cuatro años, parece ofrecer valiosas lecciones al gobierno de Taiwán, que se prepara para un posible ataque de China

Lai elogió "los esfuerzos europeos por defender los valores universales y su apoyo a la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa"

"Taiwán también está con el pueblo ucraniano", recalcó

La isla asiática ha aumentado su gasto militar durante la última década y desarrolla su industria de defensa para fabricar más equipos y munición en su propio territorio

Sin embargo, Taipéi está sometida a la presión de Washington para que haga más en materia de defensa y para que sus fabricantes de semiconductores aumenten la capacidad de producción en Estados Unidos

La concentración de la fabricación de procesadores en Taiwán se ha considerado durante mucho tiempo una posible protección contra un ataque de China y un incentivo para que su aliado norteamericano la defienda

En ese sentido, Lai afirmó que su gobierno "apoya las inversiones de la industria de semiconductores en Japón, Estados Unidos y Europa"

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, ya se ha expandido a esas regiones

Sin embargo, para seguir siendo indispensable en la cadena de suministro mundial, Taiwán debe conservar allí sus "centros de investigación y desarrollo, los procesos de fabricación más avanzados y la mayor capacidad de producción", afirmó Lai

"Ningún país de esta cadena de suministro puede faltar", agregó