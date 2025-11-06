El presidente de Ucrania visitará España "próximamente"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará "próximamente" a España, anunciaron este jueves fuentes del despacho del jefe del Gobierno español, que no precisaron la fecha por "motivos de seguridad".

"Confirmamos que habrá una visita próximamente y la fecha por motivos de seguridad no podemos compartirla. Estamos trabajando el programa", afirmaron a AFP las fuentes del Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Este viaje sería el segundo de Zelenski a España desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Su primera visita tuvo lugar en mayo de 2024.

Según la radio Cadena SER, la visita podría producirse en aproximadamente dos semanas.

Zelenski, según la misma fuente, se reunirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y visitará junto a él el Museo Reina Sofía en Madrid para admirar el "Guernica" de Pablo Picasso, uno de los grandes símbolos del sufrimiento durante los conflictos armados.

En abril de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa, Zelenski comparó la guerra en Ucrania con la masacre de Guernica.

Consultadas por AFP, fuentes del entorno del mandatario español se limitaron a señalar que Madrid y Kiev "trabajan actualmente en la agenda".

El presidente de Ucrania busca mantener el firme respaldo de los países de la Unión Europea a su nación tras casi cuatro años de invasión rusa.

