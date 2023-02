El presidente de Uganda acusa a Occidente de presionar para "normalizar" la homosexualidad

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha acusado a los países occidentales de presionar para "normalizar" la homosexualidad, que ha descrito como una "desviación", después de los llamamientos de la Iglesia ugandesa a endurecer las penas contra estas personas.

"No vamos a seguir a personas que est√°n perdidas. Los europeos no son normales, no escuchan. Les hemos dicho: 'Por favor, el problema de la homosexualidad no es algo que haya que normalizar y celebrar'", ha manifestado el mandatario, seg√ļn ha informado el diario ugand√©s 'Daily Monitor'.

"Ellos (los países occidentales) no escuchan ni respetan la opinión de otros. Quieren convertir lo anormal en normal y obligar a otros. No lo aceptaremos", ha dicho, después de que el arzobispo de la Iglesia católica en Uganda, Stephen Kaziimba Mugalu, pidiera al Gobierno que condenara la homosexualidad.

Kaziimba ha afirmado que en Uganda hay "homosexualidad y otros vicios que atacan a la nación" y ha reclamado que el Parlamento apruebe la Ley Contra la homosexualidad. Uganda es uno de los 77 países del mundo que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.

El Parlamento ugandés aprobó la legislación --que contempla penas de hasta cadena perpetua contra aquellos que contraigan matrimonio con personas del mismo sexo-- tras denunciar que países occidentales promovían la homosexualidad en el país africano, si bien el Tribunal Constitucional la bloqueó argumentando que había sido aprobada sin que hubiera quórum en el organismo legislativo.

Europa Press