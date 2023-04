El presidente de Uganda frena la ley anti LGTBI para matizar que sólo se penalizan los "actos" homosexuales

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha devuelto al Parlamento la polémica ley aprobada en febrero contra la comunidad LGTBI para especificar que sólo se penalizarán los "actos" o la "promoción" de actividades homosexuales y no la orientación sexual en sí, una distinción que previsiblemente no acallaría las críticas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a esta medida.

El mandatario ugandés ha dado por sentado que la sociedad ugandesa no respalda de ninguna manera las conductas homosexuales, pero quiere que en la ley quede claro que "quienes no han cometido un acto sexual con otra persona del mismo sexo no cometen un delito".

Aspira a que este aspecto esté "claro" en un texto que, con su actual redacción, castiga este tipo de acciones con penas de hasta 20 años de cárcel las relaciones y pone en tela de juicio las conductas LGTBI. En el caso de homosexualidad agravada, cuando implica a menores o hay lazos familiares, se contempla incluso la pena de muerte.

Museveni también ha pedido que se elimine o corrija un apartado que castiga con hasta seis meses de cárcel a quienes no notifiquen a las autoridades supuestos actos de homosexualidad y que se fomente la 'rehabilitación' de aquellas personas que no hayan cometido delitos graves, según el periódico 'Daily Monitor'.

La ley, que persigue también a periodistas, cineastas o empresas a las que se les considera responsables de alguna forma de fomentar la homosexualidad, ha recibido todo tipo de críticas a nivel internacional, pero tanto Museveni como el Parlamento han dejado claro que no tomarán decisiones en función de estas opiniones.

Europa Press