El presidente de un sindicato de ciclistas dice que acortar carreras podría disuadir las protestas

3 oct (Reuters) -

El presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), Adam Hansen, ha propuesto acortar las principales carreras para impedir que a los manifestantes les sirvan de plataforma y proteger a los corredores, tras los disturbios ocurridos en la Vuelta a España el mes pasado. La Vuelta, una de las grandes competiciones del ciclismo, sufrió varias interrupciones por parte de manifestantes propalestinos, en cuyas protestas el equipo Israel-Premier Tech fue el foco principal. La etapa final en Madrid se suspendió después de que los manifestantes bloquearan la línea de meta.

"A los manifestantes hay que quitarles la plataforma; si no tienen plataforma no irán a una carrera", dijo Hansen a BBC Sport el jueves.

"Vimos que en Madrid los manifestantes tuvieron dos horas de televisión en directo, que se centraron solo en las protestas y no en la carrera."

"No estoy en contra de las protestas, pero poner a los corredores en peligro es lo último que queremos: a algunos corredores se los golpeó y se los empujó de las bicicletas (en Madrid) y eso no es protestar."

Hansen admitió que cancelar partes de las carreras sería un gran problema para los organizadores.

"Pero tenemos que hacer un pequeño sacrificio hoy por el futuro a largo plazo del ciclismo", añadió.

El equipo Israel-Premier Tech ha sido excluido del próximo Giro dell'Emilia por motivos de seguridad pública.