El presidente de una pequeña nación del Pacífico realiza inédita entrevista bajo el agua

El presidente de Palaos, una pequeña nación insular del Pacífico, afirma ser el primer líder mundial en conceder una entrevista en vivo completamente sumergido bajo el agua.

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de proteger el océano, Surangel Whipps Jr., quien lidera ese país insular de unos 17.600 habitantes, mantuvo la conversación con una "sirena" junto a una almeja gigante.

Su oficina informó esta semana que la charla submarina fue posible gracias a una tecnología llamada LiFi Talking Mask, que utiliza luz para transmitir sonido bajo el agua y promovida por el emprendedor social Gunter Pauli.

"Palaos organizó con éxito la primera conversación submarina en vivo en el mundo con un jefe de Estado", dijo el gobierno.

Imágenes publicadas por el grupo Blue Economy de Pauli mostraron a Whipps con un equipo de buceo hablando con la "sirena", quien en realidad es la nadadora olímpica y activista estonia Merle Liivand.

El audio de la entrevista, ligeramente distorsionado, sugiere que la tecnología aún podría estar en desarrollo.

Palaos es un archipiélago de unas 340 islas al este de Filipinas que es extremadamente vulnerable al aumento del nivel del mar.

Whipps ha reconocido que algunos de los atolones de su país podrían perderse en los próximos años.

En declaraciones después de la inmersión, Whipps dijo que Palaos siempre ha creído en el uso sostenible de los océanos. "Está en nuestro ADN".

El entonces presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, causó sensación en 2009 al celebrar una reunión del gabinete bajo el agua con funcionarios equipados con trajes de buceo.

En 2019, el expresidente de Seychelles, Danny Faure, realizó una entrevista desde una nave sumergible en el Océano Índico.

