El presidente del Bayern descarta una Superliga europea "a corto plazo"

El presidente del Bayern de M煤nich, Herbert Hainer, ha confiado este mi茅rcoles en que m谩s inversores ingresen al mundo del f煤tbol internacional como consecuencia de la crisis del coronavirus, al tiempo que ha descartado que una Superliga europea salga adelante "a corto plazo"

"Creo que llegar谩 m谩s dinero de fuera", dijo Hainer en un congreso sobre el negocio deportivo celebrado en la ciudad alemana de D眉sseldorf. "Por un lado, porque muchos clubes se han visto castigados por la crisis de coronavirus, en algunos casos incluso ya ven铆an mal desde antes", declar贸 el presidente del actual campe贸n de la liga alemana.

Heiner opin贸 que, "por otra parte, no le har铆a mal al deporte la introducci贸n de una gerencia profesional en los clubes". "Al fin y al cabo, no todos los clubes ni todas las federaciones son gestionadas de tal forma de que el 茅xito llegue autom谩ticamente", sostuvo.

El presidente del Bayern consider贸 que los inversores no solo pueden llegar a interesarse en los clubes m谩s importantes, sino tambi茅n en los peque帽os que muestren potencial. "Hay diferentes motivos. Pero quienes se fijan en los rendimientos, se dirigen all铆 donde observe posibilidades de crecimiento", dijo expuso.

Por otro lado, el directivo de 67 a帽os explic贸 que no cree que en alg煤n momento se concrete el proyecto de la Superliga tras el fracaso del primer intento. "No quiero descartar eso para toda la eternidad. Pero desde luego no llegar谩 a corto plazo", expres贸. "El impacto fue demasiado duro", argument贸 al referirse al amplio rechazo que gener贸 la iniciativa y que determin贸 su fracaso.

El presidente del influyente club germano reiter贸 por otra parte su llamado a fijar un tope a los salarios en el negocio del f煤tbol: "Es necesario regular los salarios de los jugadores, los gastos de transferencia y los sueldos de los asesores". "Se ha hablado de ello durante mucho tiempo, pero nunca se ha hecho. Tal vez la crisis sea una oportunidad para abordar el tema ahora y que el deporte pueda sobrevivir", propuso.

Europa Press