El presidente del BBVA dice que no dimitirá pese al fracaso de la opa sobre el Sabadell

MADRID, 17 oct (Reuters) -

El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres, afirmó el viernes que no dimitirá a pesar de que el banco no ha logrado convencer a los accionistas de Sabadell para que respalden su opa hostil de 16.320 millones de euros (US$19.100 millones).

"No, ya he respondido en repetidas ocasiones en el pasado que mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso", dijo Torres cuando se le preguntó si estaba considerando dimitir.

Torres afirmó que tanto él como el consejero delegado, Onur Genç, contaban con el apoyo de todo el consejo de administración del BBVA y de sus accionistas.

El fracaso de la oferta se considera un duro golpe para Torres, artífice de la misma.

(US$1 = 0,8545 euros) (Información de Jesús Aguado; escrito por Emma Pinedo; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)