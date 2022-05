El presidente del INE insta a que la reforma electoral de López Obrador se base en el consenso político

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, ha afirmado que la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene que estar basada en el consenso político y en los datos.

"Si es para que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones, no vale la pena, si es para excluir, para volver a un sistema hermético y no incluyente, no vale la pena, si es para inyectar incertidumbre en el cómputo de los votos, no vale la pena", ha precisado.

"Una reforma electoral tiene que ser bien pensada, sustentada en datos, tiene que hacerse, déjenme decirlo así, con la suma de muchas cabezas, no con la suma de muchos hígados", ha agregado, tal y como ha recogido el diario 'El Universal'.

Asimismo, ha asegurado que una reforma electoral no es necesaria ni pertinente, por lo que el país puede "ir a las elecciones del 2024 con el sistema electoral" vigente. En caso de llevarla a cabo, ha dicho, sería necesario un amplio consenso político para mejorar el sistema, según ha recogido el diario 'La Razón'.

"Tres condiciones básicas. Primera: Una reforma electoral tiene que ser el resultado de un amplísimo consenso político. Segunda condición: que sea para mejorar el sistema. Y finalmente que sea el producto de diagnósticos adecuados", ha señalado, tal y como ha recogido INE Radio.

Córdova ha señalado que "en términos generales" el sistema funciona, aunque ha precisado que todo es mejorable, y ha dicho que "en México los fraudes ya no ocurren desde hace un rato". "Hay un montón de cosas en las que valdría la pena ajustar nuestro sistema electoral y, eventualmente, avanzar a una siguiente generación de reformas que nos permitiera mejorar lo que tenemos", ha destacado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril, una legislación que prevé cambios en 18 artículos constitucionales y siete transitorios.

"Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes", argumentó, según un comunicado de la Presidencia mexicana.

En concreto, la medida contempla la redución del número de diputados y senadores plurinominales, del financiamiento a los partidos políticos, del coste de las elecciones, así como la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.