El presidente del Marsella, el español Pablo Longoria, reconoció este martes en declaraciones a la radio francesa RMC "un error" de análisis e hizo "autocrítica" por haber designado como entrenador al principio de la temporada a su compatriota Marcelino, que dejó el club en septiembre.

"Tengo que hacer mi autocrítica. Es un error no haberlo analizado lo suficiente y minimicé el impacto del paso de un estilo de juego a otro", declaró Longoria en la entrevista.

Longoria había decidido fichar como entrenador a Marcelino, amigo desde hace tiempo, para reemplazar al croata Igor Tudor. Pero el técnico asturiano abandonó el Marsella en septiembre, después de una reunión muy tensa entre la dirección del club y representantes de grupos de aficionados.

Esa reunión sumió al Marsella en una crisis interna. Antes de ella, los primeros partidos de la 'era Marcelino', con un juego más prudente que el de Tudor, habían sido decepcionantes.

Ahora el Marsella está entrenado por el italiano Gennaro Gattuso y el equipo es apenas décimo en la clasificación de la Ligue 1.

"Cuando Marcelino me preguntó qué pensaba del cambio de estilo le dije que no me preocupaba. Hemos podido ver que hice un análisis muy superficial", admitió Longoria.

El presidente del Marsella afirmó sentirse con "mucha energía y muchas ganas" de continuar en el puesto y al frente del club, a pesar del complicado momento institucional y deportivo que vive la entidad en el inicio de la actual temporada.

