El presidente del Parlamento ruso visitará China, según Vedomosti

MOSCÚ, 19 ago (Reuters) -

El presidente de la Duma Estatal rusa, Viacheslav Volodin, visitará China esta semana al frente de una delegación parlamentaria, informó el martes el diario Vedomosti, citando fuentes no identificadas.

Volodin visitará Pekín y Changchun, según el periódico.

Está previsto que el presidente ruso Vladimir Putin visite China a finales de agosto y principios de septiembre con motivo de las celebraciones del final de la Segunda Guerra Mundial en China.

La rendición incondicional de la Alemania nazi entró en vigor en Europa el 8 de mayo de 1945, pero en Moscú era ya el 9 de mayo, que se convirtió en el "Día de la Victoria" de la Unión Soviética en lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial.

En Asia, la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre con la rendición de Japón después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

Los historiadores del Partido Comunista Chino dicen que las bajas de China en la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945 fueron de 35 millones.

La ocupación japonesa provocó el desplazamiento de hasta 100 millones de chinos e importantes dificultades económicas, así como la masacre de Nankín de 1937, en la que se calcula que murieron entre 100.000 y 300.000 víctimas. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Irene Martínez)