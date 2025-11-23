El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dice que buscará reformar los estatutos del club

MADRID, 23 nov (Reuters) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que intentará reformar los estatutos del club en una junta general extraordinaria en un futuro próximo, durante la asamblea general celebrada el domingo.

Pérez no hizo ninguna referencia directa a un plan reportado para ajustar la estructura de propiedad del club para permitir la inversión privada.

El Real Madrid, con 123 años de historia, es el club de fútbol más valioso del mundo, valorado por Forbes en US$6.750 millones de dólares.

(Reporte de Fernando Kallas y Ana Cantero; escrito por Aislinn Laing; editado en español por Carlos Serrano)