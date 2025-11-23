El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dice que buscará reformar los estatutos del club
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 23 nov (Reuters) -
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que intentará reformar los estatutos del club en una junta general extraordinaria en un futuro próximo, durante la asamblea general celebrada el domingo.
Pérez no hizo ninguna referencia directa a un plan reportado para ajustar la estructura de propiedad del club para permitir la inversión privada.
El Real Madrid, con 123 años de historia, es el club de fútbol más valioso del mundo, valorado por Forbes en US$6.750 millones de dólares.
(Reporte de Fernando Kallas y Ana Cantero; escrito por Aislinn Laing; editado en español por Carlos Serrano)
Más leídas
- 1
Así quedó conformada la final de la Copa Davis 2025
- 2
A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025
- 3
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump
- 4
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa