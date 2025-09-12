El presidente del Sabadell: Sería distinto si el BBVA "revitalizara" la oferta de otra manera
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
12 sep (Reuters) -
Presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu:
* La oferta actual de BBVA no tiene sentido, sería diferente si se "revitalizara" de otra manera
* El potencial incremento de la oferta de BBVA tendría que ser muy sustancial para que el consejo de Sabadell reconsiderara su posición
* Si BBVA presentara una oferta razonable por Sabadell, la consideraríamos, pero ahora mismo no es el caso
* Si BBVA aumentara su oferta en 6000 millones de euros, el consejo tendría que reunirse de nuevo y reconsiderarla
* César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell: ahora solo hay dos opciones, o BBVA retira su oferta por Sabadell o sube su oferta
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Otras noticias de BBVA
Más leídas
- 1
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 2
Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping
- 3
A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit
- 4
Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires