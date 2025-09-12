LA NACION

El presidente del Sabadell: Sería distinto si el BBVA "revitalizara" la oferta de otra manera

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente del Sabadell: Sería distinto si el BBVA "revitalizara" la oferta de otra manera
El presidente del Sabadell: Sería distinto si el BBVA "revitalizara" la oferta de otra maneraRicardo Rubio - Europa Press - Europa Press

12 sep (Reuters) -

Presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu:

* La oferta actual de BBVA no tiene sentido, sería diferente si se "revitalizara" de otra manera

* El potencial incremento de la oferta de BBVA tendría que ser muy sustancial para que el consejo de Sabadell reconsiderara su posición

* Si BBVA presentara una oferta razonable por Sabadell, la consideraríamos, pero ahora mismo no es el caso

* Si BBVA aumentara su oferta en 6000 millones de euros, el consejo tendría que reunirse de nuevo y reconsiderarla

* César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell: ahora solo hay dos opciones, o BBVA retira su oferta por Sabadell o sube su oferta

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    1

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  2. Papu Gómez habló sobre Scaloni y contó a qué compañero suyo le recomendó para la selección
    2

    Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping

  3. Una jugada antes del anuncio del lunes: Milei modificó partidas y consolidó el superávit
    3

    A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit

  4. Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
    4

    Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires

Cargando banners ...