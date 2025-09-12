El presidente del Sabadell: Sería distinto si el BBVA "revitalizara" la oferta de otra manera

12 sep (Reuters) -

Presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu:

* La oferta actual de BBVA no tiene sentido, sería diferente si se "revitalizara" de otra manera

* El potencial incremento de la oferta de BBVA tendría que ser muy sustancial para que el consejo de Sabadell reconsiderara su posición

* Si BBVA presentara una oferta razonable por Sabadell, la consideraríamos, pero ahora mismo no es el caso

* Si BBVA aumentara su oferta en 6000 millones de euros, el consejo tendría que reunirse de nuevo y reconsiderarla

* César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell: ahora solo hay dos opciones, o BBVA retira su oferta por Sabadell o sube su oferta

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)