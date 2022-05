El presidente del Senado califica de "anormalidad institucional" la demanda de Bolsonaro contra De Moraes

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, ha calificado de "anormalidad institucional" la demanda presentada por el presidente brasile√Īo, Jair Bolsonaro, contra el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo.

Pacheco ha afirmado, pese a ello, que la demanda --que destaca en su escrito que Moraes cometi√≥ abuso de autoridad e incumpli√≥ la Constituci√≥n y los derechos y garant√≠as fundamentales-- es "un derecho constitucional", seg√ļn ha recogido el diario 'O Globo'.

Tras conocerse esta acci√≥n judicial por parte del mandatario brasile√Īo, el expresidente del Supremo y actual juez del organismo, Jos√© Antonio Dias Toffoli, ha emitido un comunicado en el que rechaza la petici√≥n de investigaci√≥n solicitada por Bolsonaro.

"Considerando que los hechos narrados evidentemente no constituyen delito y que no existe justa causa para la continuaci√≥n del hecho, niego proceder", ha se√Īalado Toffoli, quien ha remarcado que no se puede acusar a un magistrado "por el simple hecho de ser juez".

Bolsonaro, por su parte, ha presentado este mi√©rcoles una "representaci√≥n judicial" ante la Procuradur√≠a General, que obligar√° al organismo, presidido por Augusto Aras, a pronunciarse tras el rechazo de Toffoli, seg√ļn ha informado el diario 'Folha de S.Paolo'.

De Moraes decidió a primeros de agosto de 2021 incluir a Bolsonaro en el caso de las noticias falsas, después de una queja presentada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la que se le denunciaba por sus ataques a las máquinas electrónicas de votación, con los que pretendería "perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir" las presidenciales previstas para octubre de 2022.

En la demanda, Bolsonaro sostiene que el caso de las noticias falsas no est√° sujeto al debido proceso y que a pesar de la que la Polic√≠a Federal concluy√≥ que no hab√≠a cometido ning√ļn crimen, De Moraes "insiste" en mantenerlo como investigado.