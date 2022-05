El presidente del Senado de Brasil reprocha a Bolsonaro que cuestione la fiabilidad de las elecciones

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, ha reprochado este viernes el cuestionamiento del presidente brasile√Īo, Jair Bolsonaro, sobre la fiabilidad del sistema electoral de su pa√≠s, ya que "podr√≠a obstaculizar el buen progreso de las instituciones".

"Cualquier cuestionamiento institucional a las instituciones, preguntas que no tienen justa causa y que no tienen evidencia ni legitimidad, son preguntas que no contribuyen y, en consecuencia, pueden entorpecer la buena marcha de las instituciones", ha asegurado Pacheco, perteneciente al Partido Social Democr√°tico (PSD), seg√ļn el diario 'O Globo'.

Las declaraciones de Pacheco vienen después de que Bolsonaro haya anunciado este viernes que su partido contratará los servicios de una empresa para llevar a cabo una auditoria de esa cita con las urnas prevista para octubre.

"Ya adelanto (...) que vamos a contratar a una empresa para hacer una auditoría de las elecciones. Lo dejo claro. Esta auditoría no se hará después de las elecciones. Una vez contratada comienza a trabajar", ha contado Bolsonaro durante su intervención semanal a través de redes sociales.

"La empresa va a pedir al TSE (Tribunal Superior Electoral) con toda seguridad una gran cantidad de informaci√≥n" y "pedir√° a las Fuerzas Armadas el trabajo que hace hasta ahora", ha dicho Bolsonaro, quien en los √ļltimos meses no ha escatimado esfuerzos en cuestionar la fiabilidad del sistema electoral, coincidiendo con la recuperaci√≥n de los derechos pol√≠ticos del expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva, principal favorito en los comicios de octubre.

Bolsonaro ha advertido de que dicha empresa --de la cual no ha dado detalles-- se guarda la posibilidad de rechazar llevar a cabo una auditoría si el TSE no colabora presentando la documentación que se le solicite.

El presidente de la C√°mara Baja de Brasil ha recalcado que la "responsabilidad" del proceso electoral recae en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y que "no corresponde" a ninguna entidad privada u otra instituci√≥n a participar en el conteo de votos, seg√ļn ha recogido 'Veja'.

A√ļn as√≠, Pacheco ha afirmado que la participaci√≥n privada de empresas especializadas en el conteo es leg√≠tima, siempre y cuando se encuentre "dentro de los l√≠mites constitucionales".