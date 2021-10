El presidente del Senado de Haití reclama la dimisión del primer ministro para "restablecer la seguridad"

El presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, ha pedido este miércoles la dimisión del primer ministro del país, Ariel Henry, que ha perdido "la confianza del país y no ha dado resultado", para poder "restablecer la autoridad del Estado y restaurar la seguridad".

"Este Gobierno no representa lo que necesitamos ahora, necesitamos un gran consenso con todos los sectores. Nadie podrá gobernar Haití sin un consenso mayor", ha reclamado Lambert en una entrevista desde Puerto Príncipe con CNN, en la que ha pedido que se instaure un nuevo gobierno de transición hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones.

La petición de Lambert se produce un día después de que el líder de una pandilla haitiana hiciera esta misma solicitud, prometiendo que la dimisión de Henry provocaría la retirada de los bloqueos que impiden el reparto de combustible en la capital, Puerto Príncipe, y que en las últimas semanas ha agudizado la crisis en el país caribeño.

Las pandillas controlan los alrededores de las gasolineras y bloquean las carreteras para impedir el paso de los camiones que reparte el combustible, lo que ha derivado en la inseguridad de los conductores de los mismos y, principalmente, en la escasez de este recurso.

El líder de la pandilla haitiana Federación G-9, Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue', ha asegurado que si Henry "dimite a las 8.00 horas, a las 8.05 se desbloquearán las áreas para que los camiones se llenen de combustible".

No obstante, la oficina del primer ministro ya ha adelantado que no dimitirá, mientras que ha señalado que este está abierto "a cualquiera que quiera unirse para que pueda haber elecciones libres, justas y creíbles". "Nuestro Gobierno quiere unirse, no politizar", ha agregado en un comunicado.

Henry ha estado en el cargo, en un período no exento de polémicas, desde que se llegó a un acuerdo de poder compartido tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en su propia casa el pasado 7 de julio.